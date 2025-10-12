Gasperini Juve la rivelazione del giornalista | Che errore non aver consumato questo matrimonio in estate! Lui con questi attaccanti…

Gasperini Juve, l’analisi del giornalista è spietata: il tecnico ha un Luna Park di attaccanti ma non si diverte, l’errore è stato non prendere Gasp. Un attacco stellare, un parco-giocatori che chiunque invidierebbe, ma un allenatore che sembra non sapere come gestirlo. È questa la fotografia, tanto colorita quanto spietata, scattata dal giornalista de  La Gazzetta dello Sport,  Luigi Garlando. Intervenuto in diretta su  Sky Sport  dal palco del  Festival dello Sport  di  Trento, l’opinionista ha analizzato il momento dell’attacco della  Juventus, con una critica frontale a  Igor Tudor  e un grande rimpianto per un matrimonio mai celebrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini Juve, la rivelazione del giornalista: «Che errore non aver consumato questo matrimonio in estate! Lui con questi attaccanti…»

