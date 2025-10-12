Garlasco presentato ricorso contro il sequestro del computer dell' ex pm Venditti

“L'equazione Venditti corrotto uguale assassino innocente e nuovo indagato colpevole è fantascienza, è surreale, è un'eresia giuridica, è una blasfemia questa equazione qui. Dobbiamo ritornare a considerare le regole del processo e dell'indagine penale”. Lo sostiene l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe favorito, per una cifra tra i 20 mila e i 30 mila euro, l'archiviazione del procedimento per Andrea Sempio, oggi ancora indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Il legale ricorda che “quel 'pizzino' non è stato trascritto nel decreto come dovuto: c'è un titolo, un secondo rigo e c'è il terzo rigo che scompare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it