Garlasco l' ex pg di Milano sgonfia le accuse contro Andrea Sempio | Le indagini dei legali di Alberto Stasi non dimostrarono altri colpevoli
Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull'urbanistica di Milano al centro del talk
Inchiesta urbanistica Milano, Feltri al GdI: "È stata un flop, la magistratura commette svarioni e non paga mai, basti pensare a Garlasco"
Garlasco, quando la Procura generale di Milano bocciò la pista alternativa su Andrea Sempio. Poi arrivò l’archiviazione a Pavia
Delitto di Garlasco, l'ex pg di Milano: nessuna alternativa alla colpevolezza di Stasi - Lunga nota di Laura Barbaini, magistrato oggi in pensione, autrice nel 2017 di un appunto consegnato all'ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti.
Garlasco, l'ex pg di Milano Barbaini: "Niente dimostra l'esistenza di un colpevole alternativo a Stasi" - La nota l'ex sostituto procuratore generale di Milano, Laura Barbaini, che sostenne l'accusa nei due processi di appello nei confronti di Alberto Stasi