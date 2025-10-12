Garlasco l’ex giudice Venditti al contrattacco | Accuse surreali sui media solo ipotesi che si scontrano con la realtà

“L’errore si dimostra attraverso le regole, all’interno di un’aula di tribunale, non sui media altrimenti passa il messaggio che la giustizia diventa un’opinione che viene costruita nei talk show. La giustizia non viene esercitata a maggioranza, dalla simpatia o meno dei personaggi. Siamo finiti nelle mani di spregiudicati paparazzi, ma al paparazzo lasciamo la commedia, noi presidiamo la verità”. Lo sostiene l’avvocato Domanico Aiello, difensore dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito, nel 2017, l’archiviazione di Andrea Sempio, ora nuovamente sotto inchiesta per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, l’ex giudice Venditti al contrattacco: “Accuse surreali, sui media solo ipotesi che si scontrano con la realtà”

In questa notizia si parla di: garlasco - giudice

Caso Garlasco, il giudice Stefano Vitelli, che assolse Alberto Stasi in primo grado: «Ci sono almeno tre motivi per cui l’ho fatto. Meglio un colpevole fuori che un innocente in galera»

Garlasco, a Quarta Repubblica parla il giudice che ha assolto Alberto Stasi

Garlasco, giudice valuta la proroga dell'incidente probatorio: riflettori sulle unghie di Chiara Poggi

Finalmente spengo, esausta da questo teatrino, ma contenta di aver sentito il giudice Vitelli #QuartoGrado #Garlasco - X Vai su X

Mattino 5. . #Garlasco, "Finestra temporale non compatibile" Parla il giudice Stefano Vitelli in diretta a #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, accertamenti sull’ex gip Lambertucci/ Spoto: “Venditti? Fretta per archiviare Sempio” - Delitto di Garlasco, accertamenti anche per ex gip Lambertucci che archiviò Andrea Sempio. Riporta ilsussidiario.net

Garlasco, esplode il “sistema Pavia”: Mario Venditti accusato di peculato da 750mila euro: «Soldi per auto come spese di intercettazioni» - Un vero e proprio intreccio giudiziario che passa da Pavia e Brescia e arriva a Garlasco. Lo riporta ilmattino.it