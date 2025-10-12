Garlasco l’avvocato Lovati rompe il silenzio dopo la bufera E l’annuncio | Non posso permetterlo

Massimo Lovati, 73 anni, storico avvocato di Andrea Sempio, è tornato a parlare del controverso video diffuso da Fabrizio Corona, raccontando per la prima volta come è stato trascinato in quella che lui stesso definisce “una trappola”. In un’intervista al Corriere della Sera, il legale ammette di aver peccato di ingenuità: “Tutto è partito da lì, dal finto progetto che Corona mi aveva proposto. Diceva che voleva realizzare una serie televisiva con personaggi inventati. Io ci ho creduto”. La proposta, racconta Lovati, gli era sembrata all’insegna dell’ironia: una sorta di fiction satirica con protagonisti “fuori moda”, lontani dal solito gossip. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it