Garlasco l’avvocato di Venditti chiede il trasferimento a Brescia dell’indagine su Sempio | Eresia l’equazione Venditti corrotto e Stasi innocente

L’inchiesta sul caso Garlasco torna a intrecciarsi con il destino dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e con quello del nuovo indagato Andrea Sempio. Il difensore di Venditti, l’avvocato Domenico Aiello, ha infatti chiesto che l’indagine su Sempio venga trasferita alla Procura di Brescia, sostenendo che non sia più di competenza pavese. Alla base della richiesta, depositata con una nota formale, c’è il riferimento all’articolo 11 del Codice di procedura penale, che disciplina i procedimenti riguardanti i magistrati. La richiesta di trasferimento e le ragioni della difesa. Secondo Aiello, dal momento in cui un’attività d’indagine condotta a Pavia ha fatto emergere una “notizia criminis” a carico di un magistrato, l’intera vicenda doveva essere spostata a Brescia, compreso l’incidente probatorio in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
