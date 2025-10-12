Pavia, 12 ottobre 2025 – L’asse Pavia–Brescia non è un romanzo noir: è l’autopsia del sistema giudiziario. Ma quando la giustizia comincia a indagare se stessa, il rischio è che, nel tentativo di purificarsi, finisca per incendiare anche chi non ha mai toccato la miccia. Su quest’asse si muovono tre inchieste che sfiorano lo stesso nome: Garlasco. Un luogo che in Italia evoca sangue, menzogne e processi infiniti. Questa volta, però, non si indaga solo sull’omicidio di Chiara Poggi, ma sul sistema: presunti intrecci di favori, auto di lusso, archiviazioni sospette. Nel mirino magistrati, politici, agenti di polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Garlasco, l’appunto con le cifre. La scrittura di Giuseppe Sempio rivela le sue paure