Garlasco indagine su Sempio va spostata a Brescia | la richiesta dell’avvocato del pm Venditti

(Adnkronos) – "E' la Procura di Brescia, non quella di Pavia, che deve occuparsi della nuova indagine su Andrea Sempio". E' la riflessione che muove Domenico Aiello, difensore di Mario Venditti, citando l'articolo 11 del codice di procedura penale che fa riferimento alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Questo il ragionamento del legale: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

