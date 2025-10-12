Garlasco indagine su Sempio va spostata a Brescia | la richiesta dell’avvocato del pm Venditti
(Adnkronos) – "E' la Procura di Brescia, non quella di Pavia, che deve occuparsi della nuova indagine su Andrea Sempio". E' la riflessione che muove Domenico Aiello, difensore di Mario Venditti, citando l'articolo 11 del codice di procedura penale che fa riferimento alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. Questo il ragionamento del legale: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: garlasco - indagine
Garlasco, il "giallo" dell'ambulanza e la "non contaminazione": come procede l'indagine
Garlasco e l'indagine su Andrea Sempio, dal malore allo scontrino: che cosa non torna nell'interrogatorio del 2008
Garlasco, il medico che eseguì l’autopsia sul corpo di Chiara Poggi: “Quando l’indagine sarà chiusa parleremo”
#Garlasco Viste le tante richieste che mi avete fatto su alcune notizie circa l’iniziativa per spostare a Brescia l’indagine per l’assassinio di Chiara Poggi cercherò di rispondere. Difficile spiegare una questione così tecnica in modo accessibile .Ci proverò. La dif - X Vai su X
Le dichiarazioni sono contenute nei verbali dei genitori del 38enne, indagato per l'omicidio Garlasco, rese dopo le perquisizioni nell'indagine Brescia sul presunto insabbiamento dell'inchiesta del 2017 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, "indagine su Sempio va spostata a Brescia": la richiesta dell'avvocato del pm Venditti - L'avvocato cita l'articolo 11 del codice di procedura penale che fa riferimento alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati ... Scrive adnkronos.com
Caso Garlasco, legale pm Venditti: “Indagine Sempio sia trasmessa a Brescia” - Come spiegato dall’avvocato, dal momento in cui è stata aperta a Brescia l’inchiesta contro l’ex procuratore di Pavia, accusato per corruzione in merito all’archiviazione delle indagini su Sempio, ... Riporta tg24.sky.it