Garlasco il legale di Venditti | L’indagine su Sempio va trasferita a Brescia Perché potrebbe cambiare la competenza territoriale

L’inchiesta aperta a Pavia su Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, dovrebbe essere trasferita alla procura di Brescia. A sostenerlo è Domenico Aiello, avvocato di Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia, oggi indagato proprio a Brescia per corruzione in atti giudiziari (e al centro anche dell’ indagine Clean 2 sul cosiddetto «Sistema Pavia») in relazione alla prima archiviazione del fascicolo a carico di Sempio, amico storico di Marco Poggi, fratello della vittima. L’«effetto trascinamento» tra i due procedimenti. Per la difesa di Venditti, le due indagini – quella pavese su Sempio e quella bresciana sull’ex magistrato – sarebbero strettamente connesse. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: garlasco - legale

Delitto di Garlasco, il legale della famiglia Poggi: "il pm non accoglie la richieste della parte offesa"

Garlasco, polemica sull'impronta 33 esclusa dall'incidente probatorio: il legale dei Poggi attacca la Procura

Delitto di Garlasco, scontro tra la legale di Stasi e Garofano sull'ignoto 3: il caso sulla garza dei misteri

Garlasco: Giada Bocellari, legale di Stasi, commenta gli ultimi sviluppi: "Vivo tutto questo con grandissima inquietudine, sono rimasta sotto shock per giorni". #ignotox - X Vai su X

Dopo la tempesta degli ultimi giorni che ha travolto il legale per le sue dichiarazioni a "Falsissimo", l'indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco ha deciso di incontrare il suo difensore - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, parla il legale di Venditti: “Indagine su Sempio sia spostata a Brescia” - Domenico Aiello, legale dell'ex procuratore generale di Pavia, Mario Venditti, parla in conferenza stampa a Milano del caso che ha coinvolto l'ex magistrato, ... Segnala msn.com

Caso Garlasco: legale Venditti, 'hanno distrutto un uomo, per lui momento critico' - "Per lui è un momento particolarmente critico: c’è una concentrazione di interessi che io non sono in grado di decifrare, ma è veramente inusuale. lanuovasardegna.it scrive