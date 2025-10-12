Garlasco i soldi ai legali La difesa della madre di Andrea Sempio | Li abbiamo pagati per avere le carte

Garlasco (Pavia), 12 ottobre 2025 – Soldi pagati “per avere le carte”. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, viene ascoltata come testimone il 26 settembre. Gli inquirenti la sentono nell’ambito delle perquisizioni disposte dalla Procura di Brescia per l’indagine sulla corruzione in atti giudiziari contestata all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per la prima archiviazione di Sempio nel 2017. E la sua testimonianza getta ombre su altri coprotagonisti. Molte domande degli investigatori della Guardia di finanza di Brescia e dei carabinieri di Milano, nelle deposizioni dei genitori di Sempio (non indagati), si sono concentrate sul fatto che gli avvocati e la famiglia avessero a disposizione informazioni sull’indagine, come quelle sulla consulenza della difesa di Alberto Stasi trasmessa ai pm pavesi, anche prima dell’8 febbraio 2017, quando l’indagato ricevette l’invito a comparire per l’interrogatorio di due giorni dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco, i soldi ai legali. La difesa della madre di Andrea Sempio: “Li abbiamo pagati per avere le carte”

