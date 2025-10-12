Garlasco e l' inchiesta sul sistema Pavia dalle intercettazioni ai soldi in contanti | che cosa ancora non torna

Dall’inchiesta della procura di Brescia emergono accuse di peculato e corruzione contro l’ex procuratore Venditti e la sua squadra. Si riapre il capitolo dell’archiviazione di Andrea Sempio per il delitto Poggi . 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco e l'inchiesta sul "sistema Pavia", dalle intercettazioni ai soldi in contanti: che cosa (ancora) non torna

In questa notizia si parla di: garlasco - inchiesta

Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk

Garlasco, "l'ex pm corrotto"? Come nasce l'inchiesta

Caso Garlasco, nessuna contaminazione sul Dna “Ignoto 3” nella bocca di Chiara Poggi: ecco come cambia l'inchiesta

Il delitto di Garlasco s'intreccia con l'inchiesta sul "sistema Pavia": "Lavoravi solo se eri nelle grazie di Venditti" #delittodigarlasco - X Vai su X

Le dichiarazioni sono contenute nei verbali dei genitori del 38enne, indagato per l'omicidio Garlasco, rese dopo le perquisizioni nell'indagine Brescia sul presunto insabbiamento dell'inchiesta del 2017 - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco e il "sistema Pavia", le ombre tra acquisti e strani noleggi. «Pm corrotti con le auto» - Lo avevano raccontato agli inquirenti alcuni ufficiali di polizia giudiziaria ascoltati nell’ambito dell’inchiesta sul “sistema Pavia” - Da ilmattino.it

Il delitto Garlasco e il “sistema Pavia”: come gli ex pm Venditti e Mazza sarebbero stati corrotti con le auto - Secondo gli investigatori, il pm Paolo Mazza e l'ex pm Mario Venditti avrebbero acquistato auto di lusso a prezzi irrisori dalla società Cr Service, dello ... Lo riporta fanpage.it