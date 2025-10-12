garlasco a che punto sono le indagini e tutti i protagonisti del delitto che non smette di cambiare volto

Se non ci fosse di mezzo una tragedia — una ragazza uccisa e forse un innocente in carcere da dieci anni — il caso Garlasco sembrerebbe una telenovela anni Ottanta. Stessi volti, ruoli che si scambiano, accuse che rimbalzano come in una sceneggiatura scritta male ma impossibile da smettere di guardare. Colpevoli che diventano vittime, testimoni che si trasformano in accusati, consulenti che si autoassolvono in diretta tv. E sullo sfondo, il nome che ha dato il titolo a tutto: Chiara Poggi. Da marzo, quando la Procura ha riaperto le indagini, il caso è tornato a occupare le cronache, i talk show, i social. 🔗 Leggi su Panorama.it

