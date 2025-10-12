Garbagnate Formoso premiato alla Milano Fashion Week
. Nella prestigiosa cornice del Cam Garibaldi, nel cuore di Milano, l’ottava edizione del Milano Golden Fashion ha celebrato i valori di moda, sostenibilità, inclusione e creatività, conferendo al garbagnatese Adriano Formoso il premio nella sezione Musica. Adriano Formoso da Garbagnate, premiato alla Milano Fashion week Cantautore, psicologo, psicoterapeuta . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
