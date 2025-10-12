Gambero Rosso 2026 la ' rottura' tra Emilia e Romagna Tutti i 16 vini migliori con i Tre Bicchieri

Pignoletto o Sangiovese? Per la prima volta, sulla Guida Vini d’Italia, l’Emilia e la Romagna sono due regioni distinte. Una scelta vinicola visto che i territori, i vitigni e le denominazioni compongono due zone molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gambero rosso 2026 rotturaGambero Rosso 2026, la 'rottura' tra Emilia e Romagna. Tutti i 16 vini migliori con i Tre Bicchieri - Per la prima volta, sulla Guida Vini d’Italia, l’Emilia e la Romagna sono due regioni distinte. Riporta ilrestodelcarlino.it

gambero rosso 2026 rotturaIl Lambrusco e il Pignoletto come brand. E il Metodo Classico inizia a fare la differenza - Per fare un riepilogo del territorio vitivinicolo emiliano, come ricorda il Gambero Rosso, occorre distinguere tra alcune zone ben precise con caratteristiche differenti fra loro. Scrive ilrestodelcarlino.it

