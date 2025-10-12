Galles-Belgio Qualificazioni Mondiali Europa 13-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta a Cardiff?
Nel girone J di qualificazione ai prossimi mondiali c’è una delle situazioni più interessanti: ci sono tre squadre raccolte in due punti e tutte hanno legittima ambizione di aspirare al primo posto ma una di queste rimarrà addirittura fuori dai play-off. Il Belgio (11 punti in 5 partite) è la grande favorita ma venerdì notte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Qualificazioni Mondiali, oggi su Sky: 20:45 Islanda - Francia (Uno) 20:45 Diretta Gol (Calcio) All'interno anche: Irlanda del Nord - Germania Slovacchia - Lussemburgo Svezia - Kosovo Slovenia - Svizzera Ucraina - Azerbaigian Galles - Belgio Macedonia - Kaz
Grande partita difensiva della Nord Macedonia con un ottimo Dimitrievski Il Belgio attacca a lungo ma non segna, finisce 0-0 In classifica Nord Macedonia prima con 12 punti in 6 partite, Belgio a 11 e Galles a 10 entrambe con 5 partite Lotta apertissima
