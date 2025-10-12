Galles-Belgio Qualificazioni Mondiali Europa 13-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Partita aperta a Cardiff?

Nel girone J di qualificazione ai prossimi mondiali c'è una delle situazioni più interessanti: ci sono tre squadre raccolte in due punti e tutte hanno legittima ambizione di aspirare al primo posto ma una di queste rimarrà addirittura fuori dai play-off. Il Belgio (11 punti in 5 partite) è la grande favorita ma venerdì notte .

© Infobetting.com - Galles-Belgio (Qualificazioni Mondiali Europa, 13-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta a Cardiff?

In questa notizia si parla di: galles - belgio

