Galles-Belgio Qualificazioni Mondiali Europa 13-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Partita aperta a Cardiff?
Nel girone J di qualificazione ai prossimi mondiali c’è una delle situazioni più interessanti: ci sono tre squadre raccolte in due punti e tutte hanno legittima ambizione di aspirare al primo posto ma una di queste rimarrà addirittura fuori dai play-off. Il Belgio (11 punti in 5 partite) è la grande favorita ma venerdì notte . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: galles - belgio
Il Belgio di Garcia fischiato contro la Macedonia nonostante i 25 tiri, ora deve vincere in Galles (Mondiale a rischio?)
Galles-Belgio, sesta giornata Gruppo J qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla
Pronostico Galles-Belgio: il sorpasso solo alla fine
Grande partita difensiva della Nord Macedonia con un ottimo Dimitrievski Il Belgio attacca a lungo ma non segna, finisce 0-0 In classifica Nord Macedonia prima con 12 punti in 6 partite, Belgio a 11 e Galles a 10 entrambe con 5 partite Lotta apertissima - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio in nazionale per Saelemaekers Il belga ha riportato un problema muscolare al flessore e non sarà in campo per Galles-Belgio Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio: a rischio i prossimi match del Milan #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X
Pronostico Galles-Belgio 13 Ottobre: De Bruyne e soci di scena a Cardiff - Belgio, una sfida decisiva per le Qualificazioni Europee ai Mondiali 2026: analisi, pronostico e quote per questo scontro diretto che de ... Segnala bottadiculo.it
Il Belgio di Openda cerca i tre punti in casa del Galles: il pronostico - Tutta da definire la situazione nel gruppo J delle qualificazioni Mondiali: le quote del match in programma a Cardiff ... tuttosport.com scrive