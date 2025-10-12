Gala benefico in memoria di Elisabetta Gozzoli

Sabato 18 ottobre, alle 20.30, al teatro Moderno, gala di danza "For Mrs.G.", serata di beneficenza in memoria di Elisabetta Teresa Gozzoli, scomparsa il 29 maggio, dopo tre anni di lotta al tumore al seno. Elisabetta è stata una donna straordinaria: maestra d'asilo ed elementare, poi impiegata al Comune di Pistoia nella commissione elettorale circondariale. "Ha sempre messo amore, passione e dedizione in tutto ciò che faceva – ricorda la figlia Carlotta Repetto –. La sua energia, il suo amore per le persone e la grande voglia di vivere resteranno per sempre un esempio per chi l'ha conosciuta".

