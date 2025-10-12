Gaetano Maranzano la collana su TikTok e quel richiamo a Riina | chi è il 28enne fermato per l' omicidio di Palermo

Palermo, 12 ottobre 2025 – Incastrato dai filmati delle telecamere di video sorveglianza, il 28enne Gaetano Marazano avrebbe confessato l’ omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso questa notte a Palermo. Il giovane è stato atterrato da un colpo mortale alla testa mentre cercava di difendere l’amico da una rissa. Al momento dell'arresto il 28enne si trovava a casa della compagna nel quartiere Cruillas, sempre a Palermo. Maranzano: “Aveva importunato la mia fidanzata”. Marazano abita nel quartiere Zen di Palermo e ha precedenti per rissa e droga. Davanti ai carabinieri avrebbe ammesso l’omicidio, ma la sua versione dei fatti sarebbe un’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaetano Maranzano, la collana su TikTok e quel richiamo a Riina: chi è il 28enne fermato per l'omicidio di Palermo

Gaetano Maranzano, la collana e quel richiamo a Riina su TikTok: chi è il 28enne fermato per l'omicidio di Palermo - Ciondoli a forma di fucile e il video dedicato a Riina Pubblicava su TikTok fotografie e video indossando collane con grandi ciondoli a forma di pistola e di fucile Gaetano Maranzano, il 28enne ... Riporta quotidiano.net

Gaetano Marazano, il killer di Paolo Taormina aspettando l'arresto pubblica un video con le frasi di Totò Riina nella fiction “Il Capo dei Capi” - Si chiama Gaetano Maranzano e ha 28 anni l'omicida di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso la notte scorsa a Palermo dopo avere tentato di sedare una rissa davanti al suo locale ... Come scrive msn.com