Palermo, 12 ottobre 2025 – Incastrato dai filmati delle telecamere di video sorveglianza, il 28enne Gaetano Marazano avrebbe confessato l’ omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso questa notte a Palermo. Il giovane è stato atterrato da un colpo mortale alla testa mentre cercava di difendere l’amico da una rissa. Al momento dell'arresto il 28enne si trovava a casa della compagna nel quartiere Cruillas, sempre a Palermo. Maranzano: “Aveva importunato la mia fidanzata”. Marazano abita nel quartiere Zen di Palermo e ha precedenti per rissa e droga. Davanti ai carabinieri avrebbe ammesso l’omicidio, ma la sua versione dei fatti sarebbe un’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gaetano Maranzano, la collana e quel richiamo a Riina su TikTok: chi è il 28enne fermato per l'omicidio di Palermo