Gaetano Maranzano il killer di Paolo Taormina con le pistole nelle collane e i video con le frasi di Totò Riina su TikTok | Tu mi arresti?
Si chiama Gaetano Maranzano e ha 28 anni l'omicida di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso la notte scorsa a Palermo dopo avere tentato di sedare una rissa davanti al suo locale nei. 🔗 Leggi su Leggo.it
Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca)
Paolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»
Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, presunto killer Gaetano Maranzano confessa: "Ho perso il controllo"
Gaetano Maranzano, su TikTok il presunto killer di Paolo Taormina mostra ciondoli con pistola e audio di Riina. Il post dopo l'omicidio: «Tu mi arresti?» - Collane a forma di pistola e audio di film dedicati a Totò Riina sul profilo di Gaetano Maranzano. Lo riporta ilmattino.it
Paolo Taormina ucciso mentre lavorava per aver cercato di sedare una rissa, confessa il “rivale” Gaetano Maranzano - Il giovane ha ucciso Taormina nella tarda serata di sabato mentre quest’ultimo stava lavorando. Riporta fanpage.it