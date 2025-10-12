Gaetano Maranzano chi è il killer di Paolo Taormina La confessione | Importunò la mia compagna Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa

Leggo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarebbe uno storico tra Paolo Taormina, il 21enne ucciso nel quartiere della movida a Palermo, e Gaetano Maranzano, il killer reo confesso fermato per l'omicidio. È stato lo stesso. 🔗 Leggi su Leggo.it

gaetano maranzano chi 232 il killer di paolo taormina la confessione importun242 la mia compagna me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa

© Leggo.it - Gaetano Maranzano, chi è il killer di Paolo Taormina. La confessione: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»

In questa notizia si parla di: gaetano - maranzano

Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca)

Paolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»

Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, presunto killer Gaetano Maranzano confessa: "Ho perso il controllo"

gaetano maranzano 232 killerPaolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa» - Ci sarebbe uno storico tra Paolo Taormina, il 21enne ucciso nel quartiere della movida a Palermo, e Gaetano Maranzano, il killer reo confesso fermato per l'omicidio. Lo riporta msn.com

gaetano maranzano 232 killerPaolo Taormina, il presunto killer del 21enne &#232; Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola) - Si chiama Gaetano Maranzano, ha 28 anni, pochi anni in più del ragazzo che ha ucciso sparandogli in testa. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaetano Maranzano 232 Killer