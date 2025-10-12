Furto sventato l’auto dei malviventi urta la volante di polizia e si dilegua a folle velocità

LECCE - Per aprirsi una via d’uscita ha colpito la volante della polizia che aveva cercato di bloccare la strada, poi si è lanciato in una fuga spericolata: così il conducente di una Bmw di grossa cilindrata è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre i suoi complici, presumibilmente tre. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

