Hanno spaccato il deflettore posteriore sinistro della sua Volvo XC40, parcheggiata all'Abbazia di Mirasole (Opera), aperto il bagagliaio e rubato uno zaino, con dentro più di 400 spartiti di canti liturgici. La disavventura è successa sabato pomeriggio a Carlo Borghetti, consigliere regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Furto nell'auto del politico e organista, rubati 400 spartiti: "Il lavoro di una vita, un pezzo di cuore" - Disavventura per Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e maestro d'organo, nel parcheggio di Mirasole. milanotoday.it scrive

