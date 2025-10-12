Furto nell' auto del politico e organista rubati 400 spartiti | Il lavoro di una vita un pezzo di cuore

Hanno spaccato il deflettore posteriore sinistro della sua Volvo XC40, parcheggiata all'Abbazia di Mirasole (Opera), aperto il bagagliaio e rubato uno zaino, con dentro più di 400 spartiti di canti liturgici. La disavventura è successa sabato pomeriggio a Carlo Borghetti, consigliere regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it