Furto nell' auto del politico e organista rubati 400 spartiti | Il lavoro di una vita un pezzo di cuore
Hanno spaccato il deflettore posteriore sinistro della sua Volvo XC40, parcheggiata all'Abbazia di Mirasole (Opera), aperto il bagagliaio e rubato uno zaino, con dentro più di 400 spartiti di canti liturgici. La disavventura è successa sabato pomeriggio a Carlo Borghetti, consigliere regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: furto - nell
Furto "mordi e fuggi". Via le placche antitaccheggio per rubare nell'outlet
Operai morti, furto notturno nell'abitazione di una delle tre vittime
Napoli, furto nell'appartamento di Vincenzo del Grosso, uno degli operai morti al Rione Alto
Furto aggravato in centro a Varese: arrestata una donna con refurtiva nell’auto. Vai su Facebook
Responsabile l'impresa per i danni da furto nell'appartamento tramite ponteggi https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/responsabile-impresa-i-danni-furto-appartamento-tramite-ponteggi-AHiQiHnC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_sour - X Vai su X
Furto nell'auto del politico e organista, rubati 400 spartiti: "Il lavoro di una vita, un pezzo di cuore" - Disavventura per Carlo Borghetti, consigliere regionale del Pd e maestro d'organo, nel parcheggio di Mirasole. milanotoday.it scrive
Bergamo, trova due persone nella propria auto. Un arresto per furto - Una pattuglia della polizia di Stato è intervenuta alle 8 in via Angelo Mai, quando una donna ha sorpreso due persone ... Secondo ecodibergamo.it