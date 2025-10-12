Furlani prende il volo | Il lungo e i 100 sono pronto alla sfida

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azzurro, iridato a Tokyo, rilancia: "Nel 2026 proverò lo sprint. Valgo meno di 10”3 e se la staffetta chiama. La famiglia è decisiva: mamma mi allena, papà si fa in quattro per me, mia sorella Erika ha aperto la via e mio fratello Luca cura i social". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

furlani prende il volo il lungo e i 100 sono pronto alla sfida

© Gazzetta.it - Furlani prende il volo: "Il lungo e i 100, sono pronto alla sfida"

In questa notizia si parla di: furlani - prende

furlani prende volo lungoFurlani prende il volo: "Il lungo e i 100, sono pronto alla sfida" - La famiglia è decisiva: mamma mi allena, papà si fa in quattro per me, mia sorella Eri ... Si legge su gazzetta.it

furlani prende volo lungoMattia Furlani come Jacobs? La rivelazione su quale tempo sente di valere nei 100 metri - Come riportato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, in occasione del Festival dello Sport a Trento, ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Furlani Prende Volo Lungo