Fuori dal Coro stasera le immagini della troupe aggredita a Treviso Le anticipazioni del 12 ottobre 2025
Questa sera, domenica 12 ottobre, torna in prima serata su Rete 4 Fuori dal Coro di Mario Giordano con un appuntamento che intreccia inchieste, attualità internazionale e sicurezza. In scaletta: gli sviluppi sull’inchiesta dei visti falsi e della corruzione, un focus sul cosiddetto piano Trump legato al conflitto Israele–Hamas e un reportage da Treviso con le immagini dell’aggressione a una troupe del programma da parte di una baby gang. Indice. Fuori dal Coro anticipazioni 12 ottobre 2025 – Visti falsi e corruzione: cosa c’è di nuovo. Scenario estero: il “piano Trump” e le ricadute. Sicurezza: la guerriglia in Italia. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
