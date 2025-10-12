Fuori dal Coro stasera le immagini della troupe aggredita a Treviso da una baby gang

Le inchieste di Mario Giordano tornano questa sera, domenica 12 ottobre, con un nuovo appuntamento di Fuori dal Coro, in onda in prima serata su Rete 4. Le anticipazioni del 12 ottobre 2025. La puntata si aprirà con gli sviluppi di un’inchiesta passata:  visti falsi e corruzione, questo il sistema smascherato dalle telecamere di  Fuori dal Coro. Un meccanismo messo in piedi, secondo il programma di Giordano, con la connivenza di alcuni Caf e di altrettanti funzionari per sottrarre alle ambasciate italiane all’estero permessi d’ingresso nel Paese, destinati a chi non ne avrebbe diritto. A seguire, focus sul  piano Trump: l’accordo messo in piedi dal Presidente americano, i cui primi cinque punti sono stati accettati da Israele e Hamas, e un approfondimento sulla  guerriglia in Italia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

