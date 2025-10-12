Ft | Usa aiuta Kiev per colpire Russia

11.00 L'Ucraina ha ricevuto informazioni di Intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte. Lo scrive il Financial Times citando fonti informate. "Questo sostegno si è intensificato da metà estate". E "gli attacchi di Kiev hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi dell'energia in Russia e costretto Mosca a tagliare le esportazioni di gasolio e a importare carburante", scrive il quotidiano economico-finanziario britannico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

