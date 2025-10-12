Frosinone in lutto | Mario Grasso muore travolto da un Suv dei Vigili del Fuoco sui Monti Lepini
L a tragedia nella notte sui Monti Lepini. Era la sera di venerdì, poco dopo le 22:00, quando Frosinone è stata scossa da una notizia che ha gelato la città. Mario Grasso, 59 anni, originario di Roma ma da tempo residente nel capoluogo ciociaro, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto a ridosso del casello autostradale, nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex, lungo la strada che costeggia i Monti Lepini. Grasso, figura di rilievo nel gruppo Leonardo, dove ricopriva il ruolo di Head of Planning, Governance & Pmo, è stato travolto da un Suv dei Vigili del Fuoco di Frosinone. Alla guida c’era un pompiere che stava rientrando da una missione a Cassino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: frosinone - lutto
Lutto nel mondo del calcio, è scomparso a 47 anni l’ex Frosinone Paolo Antonioli: il ricordo del club
Frosinone in lutto per la morte del ginecologo Alessandro Trento
Si chiamava Mario Grasso il cinquantanovenne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco lungo la strada regionale 156 Monti Lepini a Frosinone - facebook.com Vai su Facebook
Fontana Liri in #lutto per la scomparsa di Moreno Bianchi, anima della cultura e della solidarietà (di Roberta Pugliesi) Fontana Liri | http://tg24.info | https://tg24.info/fontana-liri-in-lutto-per-la-scomparsa-di-moreno-bianchi-anima-della-cultura-e-della-solidarieta - X Vai su X
Mario Grasso è il 59enne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco - Al vaglio le responsabilità di un 50enne, che lo ha investito con un Suv dei vigili del fuoco. Lo riporta fanpage.it
Frosinone, perde la vita Mario Grasso lungo la Monti Lepini: il manager di Leonardo travolto da un’auto dei Vigili del Fuoco - Mario Grasso, 60 anni, responsabile della pianificazione nel gruppo Leonardo, ha perso la vita lungo la Monti Lepini, in provincia di Frosinone. Come scrive news.fidelityhouse.eu