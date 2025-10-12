Frosinone in lutto | Mario Grasso muore travolto da un Suv dei Vigili del Fuoco sui Monti Lepini

L a tragedia nella notte sui Monti Lepini. Era la sera di venerdì, poco dopo le 22:00, quando Frosinone è stata scossa da una notizia che ha gelato la città. Mario Grasso, 59 anni, originario di Roma ma da tempo residente nel capoluogo ciociaro, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto a ridosso del casello autostradale, nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex, lungo la strada che costeggia i Monti Lepini. Grasso, figura di rilievo nel gruppo Leonardo, dove ricopriva il ruolo di Head of Planning, Governance & Pmo, è stato travolto da un Suv dei Vigili del Fuoco di Frosinone. Alla guida c’era un pompiere che stava rientrando da una missione a Cassino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

