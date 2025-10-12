Frosinone dirigente di Leonardo travolto e ucciso da un suv dei Vigili del fuoco | indagini in corso

Affaritaliani.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Mario Grasso l’uomo travolto e ucciso ieri sera da un suv dei Vigili del fuoco lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex, a ridosso del casello autostradale di Frosinone. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

frosinone dirigente di leonardo travolto e ucciso da un suv dei vigili del fuoco indagini in corso

© Affaritaliani.it - Frosinone, dirigente di Leonardo travolto e ucciso da un suv dei Vigili del fuoco: indagini in corso

In questa notizia si parla di: frosinone - dirigente

Cagliari agli ottavi di Coppa Italia: travolto 4-1 il Frosinone nel secondo tempo - Nel primo tempo dell'Unipol Domus regna un certo equilibrio e la parità, ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Dirigente Leonardo Travolto