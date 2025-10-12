Friedkin studia il futuro della Roma | tra stadio mercato e progetto Under 23
La visione di Dan Friedkin guarda ben oltre l’immediato. Il presidente americano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, punta a costruire una Roma moderna e vincente, capace di coniugare sostenibilità economica, ambizioni sportive e identità. Nel suo piano rientrano tutti i pilastri del progetto giallorosso: il nuovo stadio di Pietralata, il rafforzamento della rosa a gennaio, la nascita della squadra Under 23 e la crescita del brand a livello internazionale. “ Abbiamo una lunga stagione davanti a noi, ma credo in quello che sta facendo Gasperini, nella squadra e nel lavoro di tutti “, ha dichiarato il patron texano, di recente a Roma per partecipare all’assemblea dell’ EFC (ex ECA). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
