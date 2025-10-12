Friedkin studia il futuro della Roma | tra stadio mercato e progetto Under 23

Sololaroma.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La visione di Dan Friedkin guarda ben oltre l’immediato. Il presidente americano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, punta a costruire una Roma moderna e vincente, capace di coniugare sostenibilità economica, ambizioni sportive e identità. Nel suo piano rientrano tutti i pilastri del progetto giallorosso: il nuovo stadio di Pietralata, il rafforzamento della rosa a gennaio, la nascita della squadra Under 23 e la crescita del brand a livello internazionale. “ Abbiamo una lunga stagione davanti a noi, ma credo in quello che sta facendo Gasperini, nella squadra e nel lavoro di tutti “, ha dichiarato il patron texano, di recente a Roma per partecipare all’assemblea dell’ EFC (ex ECA). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

friedkin studia il futuro della roma tra stadio mercato e progetto under 23

© Sololaroma.it - Friedkin studia il futuro della Roma: tra stadio, mercato e progetto Under 23

In questa notizia si parla di: friedkin - studia

friedkin studia futuro romaCORSPORT | Friedkin a Trigoria per il vertice con Gasp e Massara: si studia il futuro - Oggi la Roma riprenderà ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Gian Piero Gasperini ai calciatori che non sono volati con le nazionali. Riporta msn.com

Roma, un vertice per il futuro: Gasp riceve garanzie da Friedkin per rinforzare la rosa - A Dall’assemblea dell’EFC a Trigoria, la giornata di ieri per Dan Friedkin è stata simile a quella di quarantottore fa ma condita da più incontri e ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Friedkin Studia Futuro Roma