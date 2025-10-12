Frezza quanto costa mangiare nel ristorante di Claudio Amendola | Milano dopo Roma la ?cucina de coccio? dalla carbonara alla amatriciana Tutti i prezzi
Claudio Amendola non ha mai nascosto la sua passione: la cucina. Un sogno, dopo quello della recitazione, che non è rimasto nel cassetto, ma si è concretizzato con l'apertura di. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: frezza - costa
Salt Bae apre a Milano: dove si trova e quanto costa mangiare nel suo primo ristorante italiano - Si trova a Milano, per la precisione a Casa Brera, e offre un menù davvero esclusivo: ecco quali sono i ... Da fanpage.it