Frazione in festa per i 100 anni di nonna Vincenza

Casertanews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa grande oggi (12 ottobre) nella frazione di Casola di Caserta per i 100 anni di nonna Vincenza. Circondata dall’affetto della sua famiglia, la nonnina ha tagliato lo splendido traguardo.Una vita vissuta sui colli Tifatini, dove è nata il 12 ottobre 1925 da genitori contadini, terza di sei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frazione - festa

Grisì in festa: sagra della salsiccia e della sfincia e musica nella frazione di Monreale

frazione festa 100 anniMatelica, festa per i 100 anni di Ida Flamini - Grande festa con figli e nipoti per le 100 candeline spente dalla matelicese Ida Flamini. Da centropagina.it

frazione festa 100 anniNavelli in festa per i 100 anni di Pasqualina Leonardis - Un paese in festa per i 100 anni di Pasqualina Leonardis. Segnala abruzzolive.it

Cerca Video su questo argomento: Frazione Festa 100 Anni