Frazione in festa per i 100 anni di nonna Vincenza
Festa grande oggi (12 ottobre) nella frazione di Casola di Caserta per i 100 anni di nonna Vincenza. Circondata dall’affetto della sua famiglia, la nonnina ha tagliato lo splendido traguardo.Una vita vissuta sui colli Tifatini, dove è nata il 12 ottobre 1925 da genitori contadini, terza di sei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
