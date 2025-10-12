Francia senza governo Lecornu la conta dei voti È nelle mani dei socialisti

Riuscirà Lecornu a formare un governo più duraturo del precedente, caduto dopo appena 14 ore? Incaricato nuovamente dal capo dello Stato di formare un governo, Sébastien Lecornu si trova in una situazione ancora più difficile rispetto alla scorsa settimana. "La vita politica è difficile. Non è tutto questione d’ambizione, ma anche di dovere. È così che funziona la democrazia", sono state le sue prime parole dopo aver accettato di ritornare al palazzo di Matignon, sede del primo ministro. La democrazia francese, però, non sembra funzionare molto in quest’ultimo periodo e la missione del "monaco soldato", come si è definito lui stesso al telegiornale, è quasi impossibile: il centrodestra guidato dall’ex ministro dell’Interno Bruno Retailleau, ha dichiarato sabato mattina che "le condizioni" di una sua partecipazione al governo, e quindi del suo partito, "non sussistono più", mentre Édouard Philippe, leader del blocco centrista Horizons ed ex premier durante il primo mandato di Macron, attende le "proposte concrete" del premier per il Paese, prima di pronunciarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

