Francia | nominato secondo governo Lecornu

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 12 ott. (LaPresse) – Poco dopo le 22 Sebastian Lecornu ha lasciato l’Eliseo dove ha incontrato il presidente francese Manuel Macron. Successivamente, come riferisce Bfmtv, l’Eliseo ha svelato la lista del nuovo governo Lecornu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

