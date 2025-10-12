Francia | nominato secondo governo Lecornu
Milano, 12 ott. (LaPresse) – Poco dopo le 22 Sebastian Lecornu ha lasciato l’Eliseo dove ha incontrato il presidente francese Manuel Macron. Successivamente, come riferisce Bfmtv, l’Eliseo ha svelato la lista del nuovo governo Lecornu. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: francia - nominato
Michele Spotti nominato “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres”: il giovane direttore d’orchestra italiano premiato in Francia
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou
ESTERI - Francia, Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu come primo ministro - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Crisi in #Francia, #Lecornu rassegna le dimissioni, il presidente #Macron accetta. Nominato il 9 settembre, era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra. E' diventato il primo ministro con il mandato più breve della storia. #Barde - X Vai su X
In Francia nominato il secondo governo Lecornu: 34 ministri, tra new entry e riconferme - Il premier francese: "Viene nominato un governo con una missione: dare una legge di Bilancio alla ... Scrive fanpage.it
Francia, nominato il secondo governo Lecornu - Lecornu ha dichiarato su X che "è stato nominato un governo di missione per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell'anno". Come scrive msn.com