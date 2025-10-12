L’Eliseo ha svelato il nuovo governo guidato da Sébastien Lecornu. Ecco la lista dei ministri del suo secondo esecutivo: Laurent Nunez, Interni. Catherine Vautrin, Forze Armate e Affari dei Veterani. Jean-Pierre Farandou, Lavoro e Solidarietà. Monique Barbut, Transizione Ecologica, Biodiversità e Negoziati Internazionali su Clima e Natura. Gérald Darmanin, Giustizia. Roland Lescure, Economia, Finanze e Sovranità Industriale, Energetica e Digitale. Serge Papin, Piccole e Medie Imprese, Commercio, Artigianato, Turismo e Potere d’Acquisto. Annie Genevard, Agricoltura, Agroalimentare e Sovranità Alimentare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, nominato il secondo governo Lecornu