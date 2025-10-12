Francia | nominato Governo Lecornu II
23.00 Sébastien Lecornu ha dichiarato su X che "è stato nominato un governo di missione per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell'anno". "Ringrazio le donne e gli uomini che si sono impegnati in questo governo con piena libertà, al di là degli interessi personali e di parte. Una sola cosa conta: gli interessi del Paese".Il nuovo governo conta 34 ministri. Il primo CdM che sarà presieduto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron è stato convocato per martedì 14 ottobre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
