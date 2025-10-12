Francia nominato governo Lecornu II con 34 ministri | Barrot e Darmanin confermati

(Adnkronos) – Nominato il nuovo governo francese, che sarà guidato da Sébastien Lecornu e costituito da 34 ministri. "Viene nominato un esecutivo con una missione: dare una legge di Bilancio alla Francia entro la fine dell'anno", ha affermato in un post su 'X' il premier francese, aggiungendo: "Ringrazio le donne e gli uomini che si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: francia - nominato

Michele Spotti nominato “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres”: il giovane direttore d’orchestra italiano premiato in Francia

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

ESTERI - Francia, Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu come primo ministro - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - Crisi in #Francia, #Lecornu rassegna le dimissioni, il presidente #Macron accetta. Nominato il 9 settembre, era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra. E' diventato il primo ministro con il mandato più breve della storia. #Barde - X Vai su X

In Francia nominato il secondo governo Lecornu: 34 ministri, tra new entry e riconferme - Il premier francese: "Viene nominato un governo con una missione: dare una legge di Bilancio alla ... fanpage.it scrive

Francia, nominato il governo Lecornu II: sarà formato 34 ministri - nominato premier francese Sèbastien Lecornu ha nominato un nuovo governo, che sarà formato da 34 ministri. Lo riporta gazzettadelsud.it