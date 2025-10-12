Francia nasce il secondo governo Lecornu | 34 i ministri Ma è già lite tra i gollisti
Il nuovo governo francese che sarà guidato da Sébastien Lecornu è stato appena nominato ed è costituito da 34 ministeri. I ministri della Giustizia Gérald Darmanin, degli Esteri, Jean-Noel Barrot e della Cultura, Rachida Dati sono stati riconfermati. Il Prefetto di Polizia di Parigi, Laurent Nunez andrà al dicastero dell'Interno e sostituirà Bruno Retaillau. Il presidente e direttore generale della Sncf, Jean-Pierre Farandu, è stato nominato ministro del Lavoro. Roland Lescure va all'Economia. L'ex ministro del Lavoro Catherine Vautrin passa al dicastero della Difesa mentre Monique Barbut è stata nominata ministro della Transizione ecologica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
