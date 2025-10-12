Francia Lecornu presenta il nuovo governo | squadra di tecnici e società civile

Il nuovo primo ministro francese Sébastien Lecornu ha svelato la composizione del suo esecutivo, una squadra che punta su tecnici esperti ed esponenti della società civile. L'annuncio, anticipato dall'entourage del premier incaricato, segna l'avvio di una fase politica orientata al pragmatismo e alla competenza, con l'obiettivo di presentare una legge di bilancio entro la fine dell'anno. Un governo di equilibrio tra esperienza e rinnovamento. Fonti vicine a Matignon spiegano che Lecornu ha voluto formare un governo «senza figure con ambizioni presidenziali», preferendo «volti nuovi e profili concreti».

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

