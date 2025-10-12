Francia Lecornu presenta il governo | ministri tecnici ed esponenti della società civile
Articolo in aggiornamento In un contesto di crescente instabilità istituzionale, Sébastien Lecornu si era recato questa sera dal presidente Emmanuel Macron nel tentativo di accelerare la formazione del nuovo esecutivo, anche in vista della partenza del presidente per per l'Egitto, dove domani tiene a " testimoniare il sostegno della Francia " all'accordo di pace fra Israele e Hamas. Non cambiano i ministri dell'Economia, Roland Lescure, e degli Esteri, Jean-Noël Barrot. Il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, è nominato ministro degli Interni al posto di Bruno Retailleau, capo dei Républicains che hanno deciso di non entrare a far parte del Lecornu 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
