Francia | Lecornu nonimato governo di missione per bilancio entro fine anno

Milano, 12 ott. (LaPresse) – Sébastien Lecornu ha dichiarato su X che “è stato nominato un governo di missione per fornire alla Francia un bilancio entro la fine dell’anno”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

