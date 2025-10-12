Francia Lecornu ha nominato il nuovo governo | Barrot e Darmanin sono stati confermati

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha voluto chiudere la questione prima della sua partenza per l'Egitto, dove assisterà alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace per Gaza. I media locali avevano annunciato che il primo ministro avrebbe proposto come squadra di governo un "misto di esponenti della società civile, professionisti esperti e giovani parlamentari". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

francia lecornu ha nominato il nuovo governo barrot e darmanin sono stati confermati

© Ildifforme.it - Francia, Lecornu ha nominato il nuovo governo: Barrot e Darmanin sono stati confermati

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

Francia, Macron nomina ancora Lecornu premier. E lui: “Accetto l’incarico per dovere”

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

francia lecornu ha nominatoFrancia: Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu come primo ministro - L’Eliseo ha annunciato che Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu come primo ministro. Segnala ecovicentino.it

francia lecornu ha nominatoFrancia, Macron rinomina Lecornu primo ministro dopo il vertice coi leader dei partiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Macron rinomina Lecornu primo ministro dopo il vertice coi leader dei partiti ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia Lecornu Ha Nominato