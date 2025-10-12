Francia Lecornu ha nominato il nuovo governo | Barrot e Darmanin sono stati confermati
Il presidente ha voluto chiudere la questione prima della sua partenza per l'Egitto, dove assisterà alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace per Gaza. I media locali avevano annunciato che il primo ministro avrebbe proposto come squadra di governo un "misto di esponenti della società civile, professionisti esperti e giovani parlamentari". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Macron nomina ancora Lecornu premier. E lui: “Accetto l’incarico per dovere”
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia: Lecornu presenterà squadra di ministri tecnici - X Vai su X
Francia, corsa contro il tempo per Lecornu: domani deve presentare la manovra. Ore convulse per il varo della finanziaria 2026 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/12/francia-corsa-contro-il-tempo-per-lecornu-domani-deve-presentare-la-m - facebook.com Vai su Facebook
Francia: Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu come primo ministro - L’Eliseo ha annunciato che Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu come primo ministro. Segnala ecovicentino.it
Francia, Macron rinomina Lecornu primo ministro dopo il vertice coi leader dei partiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Macron rinomina Lecornu primo ministro dopo il vertice coi leader dei partiti ... tg24.sky.it scrive