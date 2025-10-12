Francia Lecornu annuncia governo tecnico confermati ministri Economia e Esteri prefetto di Parigi all' Interno il premier | legge finanziaria entro 2025

Nominato un "governo di scopo" composto da 34 ministri di cui 6 Républicains Sébastien Lecornu, rinominato in tempi record primo ministro dal Presidente Macron, ha annunciato la composizione di quello che sarà il suo nuovo esecutivo. Un esecutivo "di scopo", "tecnico", con l'obiettivo - fa sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

