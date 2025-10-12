Francia Lecornu annuncia governo tecnico confermati ministri Economia e Esteri prefetto di Parigi all' Interno il premier | legge finanziaria entro 2025
Nominato un "governo di scopo" composto da 34 ministri di cui 6 Républicains Sébastien Lecornu, rinominato in tempi record primo ministro dal Presidente Macron, ha annunciato la composizione di quello che sarà il suo nuovo esecutivo. Un esecutivo "di scopo", "tecnico", con l'obiettivo - fa sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: francia - lecornu
Francia, Macron nomina ancora Lecornu premier. E lui: “Accetto l’incarico per dovere”
Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu
Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier
Francia, imminente la presentazione del nuovo governo di Lecornu. Confermati Barrot e Darmanin - X Vai su X
#Francia , #Lecornu: nominerò un governo libero, senza figure prigioniere dei partiti - #Macron - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Lecornu all'Eliseo da Macron: presentato un governo di tecnici ed esponenti della società civile. Atteso l'annuncio - Ore convulse per Sébastien Lecornu, il premier francese che dovrebbe presentare un nuovo governo dopo quello durato soltanto 14 ore una settimana fa. Lo riporta ilgazzettino.it
Francia, Lecornu arrivato all'Eliseo da Macron: atteso per questa sera annuncio nuovo governo - Ore convulse per Sébastien Lecornu, il premier francese che dovrebbe presentare un nuovo governo dopo quello durato soltanto 14 ore una settimana fa. Da leggo.it