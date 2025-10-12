Francia Lecornu all’Eliseo da Macron | in serata l’annuncio di un governo di tecnici

Ildifforme.it | 12 ott 2025

Il presidente vuole chiudere questa partita prima della sua partenza per l'Egitto, dove assisterà alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace per Gaza. I media locali sostengono che il primo ministro abbia proposto come squadra di governo un "misto di esponenti della società civile, professionisti esperti e giovani parlamentari". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

