Francia la successione è pronta Dopo Deschamps ci sarà Zidane É lo stesso Zizou ad ammetterlo…

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina e ha un obiettivo chiaro in mente: la guida della Nazionale francese L’icona del calcio ha alle spalle un’esperienza manageriale esclusivamente legata al Real Madrid, sia con la prima squadra che con il Castilla, per un totale di undici anni.Ha guidato i Blancos in due distinti periodi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

francia la successione 232 pronta dopo deschamps ci sar224 zidane 201 lo stesso zizou ad ammetterlo8230

© Calcionews24.com - Francia, la successione è pronta. Dopo Deschamps ci sarà Zidane. É lo stesso Zizou ad ammetterlo…

In questa notizia si parla di: francia - successione

Francia, dimissioni Bayrou in mezzo al totonomi per la successione

Francia, Lecornu rassegna dimissioni da primo ministro dopo un giorno di governo, in pole per la successione Vautrin, Lombard e Darmanin

francia successione 232 prontaFrancia, la successione &#232; pronta. Dopo Deschamps ci sarà Zidane. É lo stesso Zizou ad ammetterlo… - Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina e ha un obiettivo chiaro in mente: la guida della Nazionale francese L’icona del calcio ha alle spalle un’esperienza manageriale esclusivamente legata al ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia Successione 232 Pronta