Francia governo Lecornu 2 conferma Economia ed Esteri | il prefetto di Parigi all' Interno | Esecutivo di scopo per varare Manovra finanziaria

L'ex ministro del Lavoro Catherine Vautrin passa alla Difesa, confermati invece Gérald Darmanin alla Giustizia e Rachida Dati alla Cultura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, governo Lecornu 2 conferma Economia ed Esteri: il prefetto di Parigi all'Interno | "Esecutivo di scopo per varare Manovra finanziaria"

