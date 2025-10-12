Francesco Muglia chi è il marito segreto di Annalisa

F rancesco Muglia   è un manager italiano,  vicepresidente marketing di Costa Crociere. Nato a  Padova  nel  1980  e residente a  Genova, è diventato noto al grande pubblico come  marito di Annalisa. I due si  incontrano nel 2020  durante un evento a bordo della  Costa Smeralda, quando la cantante partecipa alla firma dell’accordo per il  Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. La relazione resta a lungo discreta; la coppia ufficializza i fiori d’arancio  nel maggio 2023  con le pubblicazioni a Savona. Da allora non si sono più lasciati: Annalisa ha reso ufficiale la sua relazione solo quando sono comparse  le pubblicazioni di matrimonio  esposte al Comune di Savona, qualche settimana prima del loro giorno più importante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

