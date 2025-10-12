Francesco Muglia chi è il marito segreto di Annalisa

F rancesco Muglia è un manager italiano, vicepresidente marketing di Costa Crociere. Nato a Padova nel 1980 e residente a Genova, è diventato noto al grande pubblico come marito di Annalisa. I due si incontrano nel 2020 durante un evento a bordo della Costa Smeralda, quando la cantante partecipa alla firma dell’accordo per il Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. La relazione resta a lungo discreta; la coppia ufficializza i fiori d’arancio nel maggio 2023 con le pubblicazioni a Savona. Da allora non si sono più lasciati: Annalisa ha reso ufficiale la sua relazione solo quando sono comparse le pubblicazioni di matrimonio esposte al Comune di Savona, qualche settimana prima del loro giorno più importante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

