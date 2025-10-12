Francesca Albanese da icona pro Palestina a caso nazionale

È bastata una manciata di giorni, e il vento è cambiato. Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per la Palestina, è passata dal pantheon della sinistra militante ai tribunali dell’opinione pubblica. Da “simbolo di verità” a “caso umano”. Tutto nel tempo di un talk show. Dal faro pro Palestina alla fuga dallo studio. La parabola comincia domenica scorsa su La7. Albanese è ospite in uno dei soliti salotti dove la politica si mischia all’intrattenimento. Poi accade l’imprevisto: il giornalista e scrittore Francesco Giubilei cita la posizione della senatrice a vita Liliana Segre sulla strage di Gaza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

