Francesca Albanese alla marcia Perugia-Assisi | Nel piano per Gaza ci sono troppi assenti innanzitutto i palestinesi

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nel piano di pace proposto da Trump e Netanyahu ci sono troppi assenti. Anzitutto i palestinesi, cooptati da tecnocrati. Dove sono?”. Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, a Perugia dove partecipa alla Marcia per la pace. “Dov’è la Cisgiordania e dov’è la giustizia?” ha aggiunto. “Quello che è stato fatto a Gaza – ha detto ancora Albanese – non è l’esito di un terremoto, ma frutto di un piano intenzionale voluto ed eseguito al fine di distruggerla. Tutto questo non c’è. Si parla di una ricostruzione sulle macerie e sulle fosse comuni, ma non di ricucire lo strappo fatto all’anima di quel popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

