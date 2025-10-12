Francesca Albanese alla marcia Perugia-Assisi | Nel piano per Gaza ci sono troppi assenti innanzitutto i palestinesi

“Nel piano di pace proposto da Trump e Netanyahu ci sono troppi assenti. Anzitutto i palestinesi, cooptati da tecnocrati. Dove sono?”. Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, a Perugia dove partecipa alla Marcia per la pace. “Dov’è la Cisgiordania e dov’è la giustizia?” ha aggiunto. “Quello che è stato fatto a Gaza – ha detto ancora Albanese – non è l’esito di un terremoto, ma frutto di un piano intenzionale voluto ed eseguito al fine di distruggerla. Tutto questo non c’è. Si parla di una ricostruzione sulle macerie e sulle fosse comuni, ma non di ricucire lo strappo fatto all’anima di quel popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese alla marcia Perugia-Assisi: “Nel piano per Gaza ci sono troppi assenti, innanzitutto i palestinesi”

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

Francesca Albanese, il delirio dell'attivista: "Finirà sui libri di storia"

Francesca Albanese cittadina onoraria di Bologna #intervista al prof. Gianfranco Pasquino @RadioRadicale https://gianfrancopasquino.com/2025/10/12/francesca-albanese-cittadina-onoraria-di-bologna-intervista-al-prof-gianfranco-pasquino-radioradicale/… - X Vai su X

"Meloni: "La pace a Gaza non si deve a Francesca Albanese o Landini, ma a Trump". E ci credo. Era Trump che bombardava i palestinesi, mica Albanese e Landini. Trump ha deciso di smettere di massacrare i palestinesi e il massacro si è fermato. Il meccanis - facebook.com Vai su Facebook

Abanese, nel piano di pace per Gaza ci sono troppi assenti - "Nel piano di pace proposto da Trump e Netanyau ci sono troppi assenti. Secondo ansa.it

La Marcia della Pace da Perugia ad Assisi. Bandiere della Palestina e lo striscione “Fraternità” - Presenti anche il segretario della Cgil Maurizio Landini e la relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese: “Nel piano di Trump ci sono troppi assenti. Lo riporta msn.com